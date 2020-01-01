إسرائيل: الغارات الأمريكية على "مليشيات موالية لإيران" قد تحدث تحولا

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجر جنرال عميكام نوركين، إن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا ضد مواقع تابعة لما سماها "مليشيات موالية لإيران تكمن في طياتها فرص لحدوث تحول".

وفي كلمة له أمام مؤتمر التوقعات لعام 2020 المنعقد في حدائق المعرض بتل أبيب حاليا تطرق نوركين إلى الغارات الجوية الإسرائيلية في المنطقة فقال إن "سلاح الجو يعمل على منع نقل شحنات أسلحة مخلة للتوازن ومنظومات صاروخية تشكل تهديدا لإسرائيل"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية مكان.

ونفذت القوات الأمريكية في العراق ضربات جوية، مساء الأحد، استهدفت قواعد لكتائب حزب الله العراقي في غرب البلاد، قتل خلالها 25 مقاتلا بينهم قياديون، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الحشد الشعبي، لافتا إلى إصابة 51 آخرين.

وكانت هذه الهجمات ردا على مقتل مقاول مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية ألقت واشنطن باللوم فيها على كتائب حزب الله.

وقال ترامب على تويتر "قتلت إيران متعاقدا أمريكيا وأصابت كثيرين. قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوما. الآن تنسق إيران هجوما على السفارة الأمريكية في العراق. نحمّلهم المسؤولية كاملة".

وكرد فعل على ذلك، رشق محتجون غاضبون من الغارات الجوية موقعا أمنيا عند السفارة الأمريكية في بغداد بالحجارة وأضرموا فيه النار يوم الثلاثاء مما أطلق مواجهة مع الحراس ودفع الولايات المتحدة لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها سترسل حوالي 750 جنديا من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط إضافة إلى إرسال قوات مشاة البحرية لحماية أفراد السفارة وإن قوات إضافية ستكون جاهزة لإرسالها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في بيان "نشر القوات هذا إجراء مناسب واحترازي تم اتخاذه ردا على زيادة مستويات التهديد ضد أفراد ومنشآت الولايات المتحدة مثلما شهدنا في بغداد".

وقال مسؤولون أمريكيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن 750 جنديا سيتمركزون في البداية خارج الكويت. وقالوا إنه يمكن إرسال ما يصل إلى 4000 جندي إلى المنطقة في الأيام المقبلة إذا لزم الأمر.

ويتمركز ما يربو على 5000 جندي أمريكي في العراق لدعم القوات المحلية.

واتهم ترامب إيران بتدبير العنف وقال إن طهران ستتحمل المسؤولية.

وقال ترامب على تويتر ”ستتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن فقد الأرواح أو الأضرار التي لحقت بأي من منشآتنا. سيدفعون ثمنا باهظا جدا! هذا ليس تحذيرا، إنه تهديد“، ونفت إيران مسؤوليتها.