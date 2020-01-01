تطورات جديدة... تركيا تحدد موعد التنقيب شرقي المتوسط بعد الاتفاق الليبي

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن "إجراءات التراخيص المتعلقة بالتنقيب في مناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع حكومة الوفاق غير الشرعية، ستبدأ في الأشهر المقبلة".

وقال دونماز، خلال زيارته منشأة لتخزين الغاز، بقضاء سيلفري في أسطنبول، حيث أجرى اتصالا مع طاقم سفينتي ياووز والفاتح للتنقيب اللتين تعملان في شرق البحر المتوسط، إن "تركيا تتمسك بحقوقها وحقوق أشقائها القبارصة الأتراك في شرق المتوسط"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأكد أن "أنشطة التنقيب متواصلة بكل تصميم في المنطقة، دون أي تأخير، وأن إجراءات الترخيص بشأن المناطق، في إطار مذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع حكومة الوفاق غير الشرعية، ستبدأ على وجه السرعة، في الأشهر المقبلة".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١ يناير ٢٠٢٠

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع مذكرتي تفاهم مع "حكومة الوفاق" الليبية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، تتعلق الأولى بالتعاون العسكري والأمني أما الثانية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.