نفوق عشرات الحيوانات في حريق بحديقة حيوان في ألمانيا

قالت حديقة حيوان في ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن حريقا اندلع في بيت القردة بالحديقة ليلة رأس السنة مما أسفر عن نفوق نحو 30 حيوانا بداخلها.

وكانت قردة من الشمبانزي والأورانجوتان (إنسان الغاب) وغوريلا وخفافيش وطيور من بين الحيوانات التي نفقت في حديقة حيوان كريفيلد بالقرب من الحدود الهولندية.

Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus niedergebrannt. #Krefeld #Zoo pic.twitter.com/zKqrTVo6em — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) January 1, 2020

وقالت حديقة الحيوان إن قردين من فصيلة الشمبانزي نجيا من النيران.

#Affenhaus #Zoo #Krefeld.

Unser großes Mitgefühl gilt den Tieren und dem gesamten Team des Zoo Krefeld.



Foto (c) P. Zylajew pic.twitter.com/GhhgM40T4u — Zooverband (VdZ) (@VdZ_Zoos) January 1, 2020

ووصفت الحديقة الحريق بأنه "مأساة غامضة" لم يعرف سببها بعد. وذكرت إذاعة محلية أن المحققين يبحثون احتمال أن يكون الحريق قد نشب بسبب الألعاب النارية التي أطلقت احتفالا بالعام الجديد.