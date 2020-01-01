مع بداية 2020.. كم طائرة "إف 35" حول العالم؟ 

كشفت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية عن العدد الحقيقي لطائرات "إف 35" مع بداية العام 2020.

وذكرت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم، الأربعاء، أن الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات انتجت 134 من نوعية "إف 35" ، في العام الماضي 2019، وهي زيادة بنسبة 47% عن صناعتها للطائرات نفسها في العام السابق، 2018، وبزيادة 200% عن العام 2016.

وأوردت القناة أن الشركة تنوي إنتاج 141 من الطائرة نفسها "إف 35"، مع العام الحالي، على أن تصل الإنتاجية الأعلى للشركة في العام 2023.

وأوردت القناة العبرية أن آخر طائرة صنعتها الشركة الأمريكية كانت في الثلاثين من الشهر الماضي، وبأن 81 طائرة منها وصلت للقوات الأمريكية الجوية نفسها، و30 طائرة أخرى للعملاء الدوليين، و23 منها تم بيعها من خلال المعاملات العسكرية الخارجية.

ونوهت إلى أن ثمن الطائرة يبلغ 77.9 مليون دولار، على أن يصل إلى 80 مليون دولار في العام الحالي، وبأن 490 طائرة من نوع "إف 35" من كل الأنواع متواجدة في 21 قاعدة جوية حول العالم.