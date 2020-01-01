بعد قتلها لحيوانات... تايلاند تبدأ العام بحظر الأكياس البلاستيكية في المتاجر

حظرت الحكومة التايلندية على الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في المتاجر في إطار حملة لتقليل النفايات والمخلفات التي يُلقى بها في البحر.

وبحسب "رويترز"، أطلقت تايلاند في بداية العام الجديد حملة لحظر الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في المتاجر الكبرى، مواصلة حملة تهدف إلى حظر كامل في 2021 لتقليل النفايات والمخلفات التي يُلقى بها في البحر.

وأدت في العام الماضي سلسلة حوادث عٌثر فيها على حيوانات ميتة وفي أجهزتها الهضمية مواد بلاستيكية إلى ازدياد الوعي العام بخطر مثل هذه النفايات على الحيوانات والبيئة.

وأوضح فاراويت سيلبا أرتشا وزير الموارد الطبيعية والبيئة للصحفيين اليوم الأربعاء "تايلاند كانت مصنفة في المركز السادس بين أكبر الدول في العالم التي تلقي النفايات في البحر".

وتقول الوزارة إن البلاد خفضت استخدام الأكياس البلاستيكية بمقدار مليارين، أو نحو 5765 طنا، العام الماضي في المرحلة الأولى من حملة لتشجيع رفض طوعي بين المستهلكين للأكياس البلاستيكية من المتاجر.

وقال فاراويت إن الجانب الأكثر صعوبة سيكون الأربعين في المئة الأخيرة من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم في أسواق الخضروات والفاكهة في المناطق الريفية.