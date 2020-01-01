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23:03 01 يناير/ كانون الثاني 2020
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    قرار من الهند بعد أشهر من محاولة هبوط فاشلة على القمر

    © AP Photo / Aijaz Rahi
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    أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية اليوم الأربعاء عن قرار جديد بعد أشهر من إخفاق آخر بعثاتها في الهبوط على سطح القمر.

    طالبة هندية في معهد تعليمي في مومباي تتابع بتأثر البث المباشر لهبوط تشانداريان-2، 7 سبتمبر/أيلول 2019
    © REUTERS / Francis Mascarenhas
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    وبحسب "رويترز" قالت المنظمة إن الهند وافقت على إرسال ثالث بعثة إلى الفضاء بعد أشهر من إخفاق آخر بعثاتها في الهبوط على سطح القمر، وذلك في أحدث محاولة في طموحات نيودلهي لتصبح قوة فضائية بكلفة منخفضة.

    وقال كيه سيفان، رئيس المنظمة، للصحفيين بمقرها في بنغالورو، إن المركبة تشاندرايان-3 ستكون مزودة بمركبة هبوط وأخرى لاستكشاف السطح لكن ليس بمسبار، وفقا لما بثه التلفزيون الرسمي.

    ونجحت مهمة المركبة تشاندرايان-2 في سبتمبر/ أيلول في إرسال مسبار للدوران حول القمر لنقل بيانات علمية إلى الأرض، لكنها لم تتمكن من وضع مركبة استكشاف على سطحه بعد هبوط "صعب".

    واستهدفت تلك المهمة الهبوط على القطب الجنوبي للقمر، حيث لم يسبق أن وصلت مهمة أخرى لاستكشاف القمر.

    ويعتقد العلماء بأن القطب الجنوبي للقمر ربما يحوي مياها في زل عدم تأثر الفوهات في المنطقة إلى حد بعيد بحرارة الشمس المرتفعة. وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية تأمل في تأكيد وجود ماء في صورة ثلج رصدته مهمة لها أول مرة عام 2008.

    وقال سيفان إن المركبة تشاندرايان-3 "ستماثل في تكوينها" المهمة السابقة.

    ولم تنجح في الهبوط على سطح القمر سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين. وهبط المسبار الصيني تشانغي-4 على الجانب المعتم من القمر العام الماضي، بينما قامت إسرائيل بمحاولة فاشلة للهبوط بمركبتها بيريشيت في أبريل/ نيسان 2019.

    وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية أمس الثلاثاء، نقلا عن وزير الدولة الهندي لشؤون الطاقة الذرية والفضاء جيتندرا سينغ، إن ثالث مهمة للهند إلى القمر ستنطلق في 2020 على الأرجح وإن تكلفتها ستكون أقل من المهمة السابقة.

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    الكلمات الدلالية:
    الفضاء, الهبوط على القمر, الهند
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