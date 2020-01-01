حزب الخضر يعلن التوصل لاتفاق مع المحافظين لتشكيل ائتلاف في النمسا

قالت متحدثة باسم حزب الخضر ومصدر مطلع إن زعيم المحافظين في النمسا زيباستيان كورتز توصل اليوم الأربعاء لاتفاق مع الخضر لتشكيل ائتلاف يضمن عودته للسلطة ويتيح مشاركة الحزب اليساري في الحكومة للمرة الأولى.

جاء الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من فوز حزب كورتس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/ أيلول وحصوله على 37.5 في المئة من الأصوات مما استدعى وجود شريك في الائتلاف لضمان أغلبية في البرلمان، حسب "رويترز".

وحل الخضر في المركز الرابع بحصوله على 13.9 في المئة من الأصوات. وسوف يصدر كورتس والخضر بيانين بهذا الشأن في وقت لاحق من المساء.

وكان الائتلاف الذي شكله كورتز (33 عاما) زعيم المحافظين في النمسا مع القوميين في حزب الحرية النمساوي، انهار في أيار/مايو بعد تسريب معلومات عن نائبه وزعيم حزب الحرية عرفت باسم "فضيحة إيبيزا" أو"ايبيزا غيت".

ورغم إطاحة البرلمان به بعد هذه الفضيحة، نجح كورتز في الحفاظ على شعبيته. وكانت تلك المرة الأولى التي يسحب فيها برلمان الثقة من مستشار بتاريخ النمسا.