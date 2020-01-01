غوتيريش يشعر بالقلق إزاء بيان كوريا الشمالية بشأن التجارب النووية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يشعر بالقلق إزاء بيان كوريا الشمالية حول إنهاء وقف تجارب الصواريخ النووية.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وجاء في البيان: "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء بيان كوريا الشمالية، الذي يشير إلى نهاية الوقف الاختياري للتجارب النووية والصاروخية".



ووفقا لديوجاريك، يأمل غوتيريش، في ألا تستأنف الاختبارات وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف البيان: "لا يزال عدم الانتشار الركن الأساسي للأمن النووي العالمي ويجب الحفاظ عليه".

وكان قد صرح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ- أون، أن بلاده ستواصل تطوير أسلحة استراتيجية حتى يتم القضاء على سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية، وستقدم قريبا أسلحة استراتيجية جديدة.

وأكد أن بلاده لن تمتثل من جانب واحد لحظر التجارب النووية حتى تتخذ الولايات المتحدة تدابير الاستجابة، بحسب تقرير كيم جونغ- أون، في الجلسة العامة لحزب العمال الكوري.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، على خلفية تصريحات كوريا الشمالية حول أسلحة جديدة، بانه يعول على الوفاء بالوعود التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون.