فقدان الاتصال بمروحية عسكرية تقل رئيس الأركان العامة التايواني ومسؤولين بارزين

أكدت وزارة الدفاع بجزيرة تايوان، يوم الخميس، أن مسؤولين عسكريين تايوانيا بارزين مفقودين بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر في شمال تايوان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن مهمة إنقاذ جارية لـ 13 شخصا كانوا على متن المروحية، مشيرة إلى أن قائد القوات الجوية ورئيس الأركان العامة الجنرال شين يي مينغ من ضمن ركاب المروحية.

A Blackhawk helicopter with senior military officers of the island of Taiwan on board went missing Thursday morning: Taiwan media pic.twitter.com/bfmmDuYecd — Global Times (@globaltimesnews) January 2, 2020

وأضافت الوزارة، أنه تم إرسال فريق لإنقاذ من كانواعلى متن المروحية العسكرية، مؤكدة أن بعض الأشخاص مازالوا على قيد الحياة.

يتبع...