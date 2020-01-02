مقتل رئيس أركان الجيش التايواني بعد هبوط اضطراري لمروحيته شمالي البلاد

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة التايوانية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن "رجال الإنقاذ عثروا على ثمانية أشخاص، من بينهم رئيس الأركان شين يي مينغ"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الدفاع التايوانية، أعلنت في وقت سابق، أن مروحية عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش و12 شخصا آخرين تحطمت في منطقة جبلية فجر اليوم، مؤكدة أن "طائرة الهليكوبتر وهي من طراز (يو إتش-60 إم) تحطمت لأسباب لا تزال مجهولة في منطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه بعيد إقلاعها في مهمة روتينية".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الجنرال كان متجهاً لتفقد العسكريين في مقاطعة ييلان الشمالية الشرقية، بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة القمرية.

كما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز"، بأن الاتصالات فقدت مع مروحية "بلاك هوك" العسكرية، صباح اليوم، وكان رئيس الأركان العامة الفريق أول شين يى مينغ وغيره من كبار ضباط الجيش على متنها، دون المزيد من التفاصيل.