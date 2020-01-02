جهانغيري يتوعد بالرد على أي اعتداء ضد إيران ويصف ادعاءات واشنطن بالكذب

وصف النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، مزاعم المسؤولين الأمريكيين بوقوف إيران وراء الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد والأحداث الأخيرة في العراق بالكذبة كبرى.

ونقلت وكالة "إسنا" عن جهانغيري قوله "أن المسؤولين الأمريكيين يتهمون إيران بالوقوف وراء الهجوم على سفارتهم في بغداد والوقوف خلف الأحداث الأخيرة في العراق فهذه كذبة كبرى".

وأضاف جهانغيري "إيران لم تبدأ أي حرب في أي نقطة من العالم ولم تشن أي حرب على أي شعب في أي حقبة من التاريخ، وإذا هاجم أي معتد إيران، فسوف ترد الجمهورية الإسلامية بيد من حديد".

كانت احتجاجات قد اندلعت يوم الثلاثاء الماضي أمام مقر السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي.

وأعلن الحشد الشعبي العراقي إصابة العشرات من المحتجين أمام السفارة الأمريكية في بغداد، جراء إطلاق أمن السفارة الرصاص والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الرافضين للقصف الأمريكي لمقار الحشد الشعبي.

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إيران بتدبير هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، محملًا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبًا السلطات العراقية بالاضطلاع بمسؤوليتها لحماية مبنى السفارة، وهي الاتهامات التي رفضتها طهران، واستدعت السفير السويسري الذي يرعي المصالح المصالح الأمريكية في طهران للاحتجاج رسميا على هذه الاتهامات.