نتنياهو: شكلنا "تحالفا مهما" وندعم حق واشنطن في الدفاع عن نفسها

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تدعم الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كاملة، مشيرا إلى أن واشنطن تملك حق الدفاع عن النفس.

وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم الخميس: "ندعم جميع الخطوات الأمريكية دعما كاملا، وندعم حقها الكامل في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها".

منطقتنا هائجة وتقع فيها أحداث دراماتيكية للغاية. نتابعها بكل يقظة ونقيم اتصالات مستمرة مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة, بما في ذلك من خلال المكالمة الهاتفية التي أجريتها أمس.



ندعم جميع الخطوات الأمريكية دعما كاملا وندعم حقها الكامل في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 2, 2020

وأضاف: "منطقتنا هائجة وتقع فيها أحداث دراماتيكية للغاية. نتابعها بكل يقظة ونقيم اتصالات مستمرة مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال المكالمة الهاتفية التي أجريتها أمس".

وأوضح في تغريدة أخرى: "قلت قبيل مغادرتي البلاد إلى اليونان: نغادر البلاد للمشاركة في قمة مهمة جدا".

وتابع: "يتم عقد القمة مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني الجديد".

ندعم جميع الخطوات الأمريكية دعما كاملا وندعم حقها الكامل في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها. pic.twitter.com/Qvc4t9iAF0 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 2, 2020

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية: "شكلنا تحالفا في شرق المتوسط له أهمية كبرى بالنسبة لمستقبلنا في مجال الطاقة وتحويلنا إلى دولة عظمى في في هذا المجال، وبالنسبة لاستقرار المنطقة".

وكان العشرات من أنصار الحشد قد أصيبوا، يوم الثلاثاء، جراء محاولة اقتحام السفارة بعد إطلاق النار وقنابل الغاز من حرس السفارة، بحسب إعلام الحشد.

وتجددت يوم الأربعاء، الاحتجاجات بمحيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) وقوع "إصابات في صفوف المتظاهرين قرب السفارة الأمريكية نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع".

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، جوناثان هوفمان، قد أعلن الأحد الماضي، في بيان على موقع الوزارة، أن القوات الأمريكية استهدفت بضربات مواقع للحشد في العراق وسوريا ردا على هجمات "كتائب حزب الله" (أحد فصائل الحشد)، المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، وقال الحشد إن 25 من مقاتليه لقوا مصرعهم بالهجوم.