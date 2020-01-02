الشرطة الفرنسية تفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع... فيديو

وأظهرت لقطات مصورة نشرها مراسل لقناة (بي.إف.إم) على تويتر أفراد الشرطة وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع باتجاه حشد من الناس عند مدخل محطة الحافلات، دون أن يصدر تعقيب فوري عن شرطة باريس.
#Paris: Police violence towards strikers and their supporters this morning during strike action by RATP. #Macron #France #Greve2janvier #Giletsjaunes #reformesdesretraites— nonouzi (@Gerrrty) January 2, 2020
pic.twitter.com/kKcrR3Ktna
ودعا الاتحاد العام للعمل إلى مزيد من الإضرابات هذا الشهر بعد أن تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بالمضي قدما في إصلاح شامل لنظام التقاعد.
وقال ماكرون في خطابه ليلة رأس السنة، يوم الثلاثاء، إنه ينتظر من حكومته التوصل إلى حل وسط مع النقابات سريعا فيما يتعلق بالإصلاح لكن دون التخلي عن المبادئ التي أرساها الوزراء.
يذكر أن الاحتجاجات التي دخلت يومها التاسع والعشرين هي الأطول في البلاد منذ عام 1968.
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