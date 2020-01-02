التوظيف في ألمانيا يبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في 2019

أعلن مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الخميس، أن التوظيف في البلاد بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في 2019، إذ أن تنامي أعداد المنضمين الجدد لسوق العمل وزيادة هجرة العمال الأجانب عوضا التغيرات السكانية.

وقال المكتب إن عدد ذوي الوظائف ارتفع بواقع 402 ألف، بما يعادل 0.9%، إلى 45.3 مليون بالرغم من ضعف النمو الاقتصادي العام الماضي، كما نقلت وكالة "رويتز".

ونما العدد بنسبة 1.2% في العام السابق، وسجل قطاع الخدمات أعلى زيادة سنوية بلغت 319 ألفا، وارتفع عدد شاغلي الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية 59 ألفا.

وزاد عدد العاملين في قطاع الإنشاءات بواقع 36 ألفا.

من المرجح أن يكون الاقتصاد الألماني قد نما 0.5% في 2019، انخفاضا من 1.5% في 2018.

ويصدر مكتب الإحصاء البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في 15 يناير/كانون الثاني.