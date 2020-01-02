لتصدير الغاز إلى أوروبا… قمة ثلاثية تجمع إسرائيل وقبرص واليونان

بدأ رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سلسلة لقاءات في اليونان، لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الخميس، أن نتنياهو طار إلى العاصمة اليونانية، أثينا، لعقد قمة ثلاثية تجمعه والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لتوقيع اتفاق مد أنبوب لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل الى القارة الأوروبية.

ראש הממשלה נתניהו נפגש כעת עם ראש ממשלת יוון מיצוטקיס. בהמשך ייפגש עם נשיא קפריסין אנסטסיאדיס, ולאחר מכן ייפגשו השלושה כדי לחתום על הסכם צינור הגז

(צילום: חיים צח, לע"מ)@lielkyzer pic.twitter.com/puwyFcOPZ6 — כאן חדשות (@kann_news) January 2, 2020

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن نتنياهو التقى، ظهر اليوم، بنظيره اليوناني، ثم يلتقي مع رئيس الوزراء القبرصي، مساء اليوم.

ونشرت القناة صورة لنتنياهو تجمعه بنظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

تحدث رئيس الوزراء نتنياهو خلال نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس القبرصي أناستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوكيس واتفق معهما على عقد قمة ثلاثية في أوائل الشهر القادم في اليونان. سيوقع الزعماء على اتفاقية ستضمن التزام دولهم بمد أنبوب غاز إلى أوروبا عبر قبرص واليونان. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 23, 2019

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير غندلمان، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أن زعماء إسرائيل وقبرص واليونان سيعقدون قمة في اليونان أوائل الشهر المقبل، لتوقيع اتفاقية تضمن التزام دولهم بمد أنبوب غاز إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.

وقال جندلمان، في بيان، اليوم الاثنين "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو خلال نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس القبرصي أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، واتفق معهما على عقد قمة ثلاثية في أوائل الشهر القادم في اليونان".