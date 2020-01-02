الخارجية الأوكرانية تأمل بتحديد موعد جديد لزيارة بومبيو

أعرب وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو عن أمله في أن يتفق الجانبان الأوكراني والأمريكي في المستقبل القريب على موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أوكرانيا.

وكتب بريستايكو في تغريدة على تويتر اليزم الخميس: "نؤكد من جديد استعدادنا للترحيب ببومبيو في أوكرانيا، ونأمل في الاتفاق على مواعيد جديدة للزيارة في المستقبل القريب".

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 2 января 2020 г.

في وقت سابق، أجل بومبيو زيارته إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وآسيا الوسطى بسبب الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

ووفقا للمتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورجتوس، فإنه كان من المخطط أن تتم الزيارة في أوائل كانون الأول/ يناير الجاري.

ويتظاهر العشرات منذ صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجا على قصف أميركي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي الأحد الماضي.