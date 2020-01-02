اليابان: غصن كان معه جواز سفر فرنسي في حقيبة مغلقة بمفتاح

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK إن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن، الذي فر إلى لبنان قبل يومين، كان لديه جوازا سفر فرنسيان وسمحت له محكمة يابانية بالاحتفاظ بأحدهما في حقيبة مغلقة بالمفتاح.

أشارت الهيئة إلى أن غصن "غادر اليابان بشكل غير شرعي خلال فترة إقامته خارج السجن بكفالة ودخل لبنان يوم الاثنين. وتقول السلطات اللبنانية إن رجلا يعتقد أنه غصن قدم جواز سفر فرنسيا باسمه للدخول إلى البلاد".

يذكر أن غصن أدين في اليابان بتهم ارتكاب مخالفات مالية. وعندما أفرج عنه بكفالة في شهر أبريل/نيسان الماضي طُلب من محاميه الاحتفاظ بجوازات سفره.

وأخذ المحامون جوازات سفره التي أصدرتها كل من فرنسا والبرازيل ولبنان كما هو منصوص عليه في شروط الكفالة.

ونقلت الهيئة عن مصادر قولها إن فرنسا "أصدرت جوازي سفر لغصن لأسباب معينة وإن المحامين احتفظوا بكليهما في البداية". إلا أن المصادر تقول إن الوضع تغير في مايو/أيار عندما استدعت الحاجة أن يحمل أحد جوازي السفر.

وتفيد الأنباء بأن المحامين طلبوا من المحكمة أن تغير شروط الكفالة وسمحت المحكمة لغصن بحمل أحد الجوازين الفرنسيين معه في حقيبة مغلقة بمفتاح.

وتقول المصادر إن المحامين واصلوا الاحتفاظ بباقي الجوازات مع مفتاح الحقيبة.

وتفيد المصادر أيضا بأن بيانات وكالة خدمات الهجرة اليابانية ليست بها أي معلومات عن مغادرة غصن لليابان.

يذكر أن قرار إطلاق سراح غصن بكفالة قد ألغي.