اليونان وإسرائيل وقبرص توقع اتفاقا لنقل الغاز في المتوسط إلى أوروبا

ونشر بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، وصف خلالها الاتفاق الثلاثي بأنه "يوم تاريخي لإسرائيل التي أصبحت دولة عظمى في مجال الطاقة تصدر الغاز".
يوم تاريخي لإسرائيل التي أصبحت دولة عظمى في مجال الطاقة تصدر الغاز!— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 2, 2020
إسرائيل واليونان وقبرص وقعت اليوم على اتفاقية لمد أنبوب الغاز East-Med من إسرائيل إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص. سيربح المواطنون الإسرائيليون مئات المليارات من هذه الاتفاقية! pic.twitter.com/8xRuDKZ4ov
ونوه نتنياهو إلى أن المواطنين الإسرائيليين سيربحون جراء الاتفاق التاريخي مئات المليارات من هذه الاتفاقية.
وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي:
وقعنا على اتفاقيات تزود جيراننا العرب بالغاز. هذا يعزز السلام والاقتصاد والمستقبل.
وقعنا على اتفاقيات تزود جيراننا العرب بالغاز. هذا يعزز السلام والاقتصاد والمستقبل.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 2, 2020
ندعو كل دولة تريد ذلك أن تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز إيست-مد. أولا إيطاليا ستنضم إليه ولكن أيضا مصر وكل دولة أخرى ستكون معنية بذلك تستطيع أن تنضم إليه. هذا سيعزز التحالف كثيرا. pic.twitter.com/YiahlZQ7MK
وأكد نتنياهو أن هناك دولا أخرى ستنضم إلى هذا الاتفاق، منها إيطاليا ومصر، داعيا أي دولة أخرى معنية بذلك إلى الانضمام للاتفاق، موضحا أن هناك تحالفا اقتصاديا ودبلوماسيا في شرق المتوسط يساهم أيضا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولفت رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أن الاتفاق الثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص ليس موجها ضد أحد "فهو يخدم قيم ومصالح مواطني دولنا".
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