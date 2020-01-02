اليونان وإسرائيل وقبرص توقع اتفاقا لنقل الغاز في المتوسط إلى أوروبا

وقعت إسرائيل واليونان وقبرص، اليوم الخميس، على اتفاقية لمد أنبوب الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص.

ونشر بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، وصف خلالها الاتفاق الثلاثي بأنه "يوم تاريخي لإسرائيل التي أصبحت دولة عظمى في مجال الطاقة تصدر الغاز".

يوم تاريخي لإسرائيل التي أصبحت دولة عظمى في مجال الطاقة تصدر الغاز!



إسرائيل واليونان وقبرص وقعت اليوم على اتفاقية لمد أنبوب الغاز East-Med من إسرائيل إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص. سيربح المواطنون الإسرائيليون مئات المليارات من هذه الاتفاقية! pic.twitter.com/8xRuDKZ4ov — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 2, 2020

ونوه نتنياهو إلى أن المواطنين الإسرائيليين سيربحون جراء الاتفاق التاريخي مئات المليارات من هذه الاتفاقية.

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي:

وقعنا على اتفاقيات تزود جيراننا العرب بالغاز. هذا يعزز السلام والاقتصاد والمستقبل.

وقعنا على اتفاقيات تزود جيراننا العرب بالغاز. هذا يعزز السلام والاقتصاد والمستقبل.



ندعو كل دولة تريد ذلك أن تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز إيست-مد. أولا إيطاليا ستنضم إليه ولكن أيضا مصر وكل دولة أخرى ستكون معنية بذلك تستطيع أن تنضم إليه. هذا سيعزز التحالف كثيرا. pic.twitter.com/YiahlZQ7MK — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 2, 2020

وأكد نتنياهو أن هناك دولا أخرى ستنضم إلى هذا الاتفاق، منها إيطاليا ومصر، داعيا أي دولة أخرى معنية بذلك إلى الانضمام للاتفاق، موضحا أن هناك تحالفا اقتصاديا ودبلوماسيا في شرق المتوسط يساهم أيضا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أن الاتفاق الثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص ليس موجها ضد أحد "فهو يخدم قيم ومصالح مواطني دولنا".