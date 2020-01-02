الحرس الثوري: لدينا مخرون من الصواريخ يكفي لتدمير أي عدو.. وأمريكا تدرك ذلك

قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي إن إيران تمتلك مخزونا من الصواريخ يكفي لتدمير أي عدو، مشددا على أنه سيتم تدمير أي مهاجم وأمريكا تدرك ذلك.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، أكد سلامي في تصريح، اليوم الخميس، "خزيننا من الصواريخ كاف لتدمير أي عدو وبطبيعة الحال فإن الصواريخ ليست مظهر اقتدارنا وأن مرتكزنا الأساس هو شعبنا وقائدنا".

وأشار سلامي إلى أن قوة بلاده بلغت مستوى بحيث أن أعداء الثورة الإسلامية ينسبون كل حدث لها، حسب تعبيره.

وأضاف أن قول الأمريكيين إن "وقوف العراقيين بوجههم يعود لتأثير نفوذ إيران في البلاد، يعد اعترافا تاريخيا"، مؤكدا أن طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأشار إلى تصريحات قائد الثورة الإيرانية بأن الحرس الثوري لا يقود البلاد نحو الحرب لكنه في الوقت ذاته لا نخشى الحرب، مضيفا أن الشعب الإيراني لم يكن البادئ بالحرب في الأحداث الماضية، لكنه يدمر كل مهاجم وأمريكا تدرك ذلك، حسب تعبيره..

كما أكد سلامي أنه يتوجب على الأمريكيين التحدث مع إيران بأدبيات صحيحة، مضيفا أن طهران جتهزة لإلحاق الهزيمة بأمريكا ولا تخشى تهديداتها.

وأردف اللواء سلامي"العدو اليوم يتربص بنا لذا يتوجب علينا العمل جميعا متوحدين لحل المشكلات".