الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الدفاع الكوبي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية ليوبولدو سينترا فرياس.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو، يتم فرض عقوبات على الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان ودعم السلطات الفنزويلية.

وتتضمن العقوبات فرض حظر على الدخول إلى الولايات المتحدة، كما أدرج في قائمة العقوبات أثنين من أبناء سينترا فرياس.

وتفرض واشنطن حصارا اقتصاديا وتجاريا وماليا على كوبا منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1960، بعد سنتين فقط من قيام الثورة الكوبية، وهو الحصار الذي يعد الأطول في التاريخ الحديث.