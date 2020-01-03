إسبانيا... القبض على ثلاثة أفغان بشبهة "اغتصاب فتيات أمريكيات"

اعتقلت الشرطة الإسبانية، يوم الخميس، ثلاثة أفغان يشتبه بقيامهم باغتصاب فتيات أمريكيات عشية رأس السنة الميلادية في مدينة مورسية الإسبانية.

مدريد- سبوتنيك. وتعرف المشتبه بهم على أخوات ثلاث، أتوا من الولايات المتحدة، في أحد الحانات المحلية.

بعد ذلك، ذهبت المجموعة إلى الشقة التي تسكنها الفتيات، حيث وفقا للضحايا، تعرضت اثنتان منهن للاغتصاب ومحاولة اغتصاب الثالثة. أصيبت فتاتان برضوض نتيجة العراك ودفع المغتصبين عنهن.

وذكرت وكالة "إيفي"، نقلا عن مصادر في ممثليه الحكومة الإسبانية في مورسية والشرطة، أنه بالنسبة للمحتجزين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، فقد تلقوا تدريبا مهنيا في إسبانيا.

وتدرس أحدى الضحايا في مرسية، حيث جاءت الشقيقتان الأخريان اللتان تعيشان في أوهايو لزيارتها.

وتبحث الشرطة عن شهود في المنطقة التي توجد فيها الحانة وتراجع مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة.

وفقا للتلفزيون الإسباني "تي في إي"، فإن الفتيات الأمريكيات سوف يغادرن إسبانيا، وسيقود محاموهم قضية الاغتصاب.