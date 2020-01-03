أول تغريدة لترامب عقب أنباء اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة للعلم الأمريكي، في أول تغريدة له عقب أنباء اغتيال الجنرال الجنرال قاسم سليماني.

في ذات السياق، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن احتمالية أن يكون الهدفان اللذان تم استهدافهما في مطار بغداد صباح الجمعة هما أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني عالي، وننتظر نتائج تحليل الحمض النووي.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي أكد صباح اليوم الجمعة مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

وأفادت القناة العراقية الرسمية نقلا عن مصدر في إعلام هيئة الحشد الشعبي، بمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف استهدف مركبتين تابعتين للهيئة على طريق مطار بغداد.

وأضاف المصدر أن مدير علاقات هيئة الحشد الشعبي محمد رضا الجابري قتل هو الأخر بالهجوم قرب مطار بغداد.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنين"

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.