خامنئي: انتقام عنيف ينتظر المجرمين قتلة سليماني

وعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالانتقام لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الحرس الثوري الإسلامي.

وقال خامنئي في تصريحه الذي أعلن فيه الحداد لثلاثة أيام على مقتل الجنرال "الانتقام الصعب ينتظر من تلطخت أيديهم بدمائه (سليماني) وكذلك بدماء الشهداء الآخرين."

وأضاف خامنئي أن "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة، لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة".

وأشار خامنئي إلى أن مقتل سليماني سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك"، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.