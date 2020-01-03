رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الإدارة نفذت الهجمات في العراق دون إذن الكونغرس

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الأمريكيين وطالبت الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونغرس على الفور بالوضع.

وقالت بيلوسي في تصريح مكتوب "لا يمكننا تعريض أرواح القوات الأمريكية لخطر أكبر من خلال أعمال استفزازية وغير متناسبة. الغارة الجوية اليوم تزيد من خطر إثارة تصعيد خطير للعنف. أمريكا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد التوترات إلى درجة اللاعودة".

وأضافت "نفذت الإدارة هجمات اليوم في العراق ... دون إذن (الكونغرس) لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت هذه الإجراءات دون استشارة الكونغرس".

واختتمت رئيسة مجلس النواب بقولها: "يجب إبلاغ التكوين الكامل للكونغرس على الفور بهذا الموقف الخطير والخطوات التالية التي تدرسها الإدارة، بما في ذلك زيادة كبيرة في عدد القوات الإضافية التي يتم إرسالها إلى المنطقة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك"، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.