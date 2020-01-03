وزير الدفاع الإيراني: ستتلقى الولايات المتحدة الأمريكية ردا قاسيا مدويا

وجاء في البيان: "سننتقم لدم الجنرال سليماني من جميع الجناة والمجرمين".

وقال وزير الدفاع الإيراني: "هذه الجريمة برهان قاطع على شر الشيطان الأكبر (أمريكا)".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك"، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.