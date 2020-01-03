موقع اغتيال سليماني… بالفيديو والصور

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني، في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، خلال اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك"، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

רכבו של סולימאני לאחר התקיפה בעיראק



צילום: רשתות ערביות pic.twitter.com/4L467Xqm11 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) January 3, 2020

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق من صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

סולימאני חוסל בג'יפ טויוטה, עימאד מורניה חוסל בג'יפ פג'רו, ואחמד יאסין חוסל על כסא גלגלים. https://t.co/dcA0PdZrL7 — Eran Singer ערן זינגר عران زنجر (@eran_singer) January 3, 2020

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنتين وإصابة عدد من المواطنين".

في أخطر تصعيد بالصراع الأمريكي الإيراني، أقدمت الولايات المتحدة فجر اليوم على اغتيال أكبر شخصية عسكرية في إيران الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس مع 5 آخرين من أهم قيادات الحشد الشعبي المرتبطة بإيران عرف منهم أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي ومحمد الجابري مسؤول العلاقات pic.twitter.com/vSIPNdeejB — مركز دراسات رؤى (@RoaaMediaNews) January 3, 2020

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.