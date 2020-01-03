سفير إيران في العراق: الهجوم الأمريكي استهدف سيارتين وأدى إلى مقتل 10 أشخاص

أعلن ​السفير الإيراني​ في ​العراق​ إيرج مسجدي أنه "حوالي الواحدة فجراً تعرضت سيارتا قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​، إلى هجوم صاروخي أمريكي في ​بغداد​، مما أدى إلى استشهاد الركاب العشرة جميعهم".

وقال السفير الإيراني في بث مباشر على التلفزيون الإيراني: "صباح اليوم الجمعة، تعرضت سيارتان، حيث كان الشهداء سليماني والمهندس، وكانتا تتجهان من مطار بغداد الدولي إلى بغداد، لقصف صاروخي أمريكي، إن جميع الركاب، من بينهم 10 من المسافرين وحراس المهندس وسليماني لقوا مصرعم".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك"، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني