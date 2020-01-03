رئيس "الأمن القومي" الإيراني: 36 قاعدة أمريكية في مرمى النيران ومن السهل ضربها

هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تهنأ في تواجدها في المنطقة بعد اليوم.

طهران- سبوتنيك وأكد ذو النور أنه من السهل توجيه ضربة قوية لواشنطن، ردا على عملية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وقال ذو النور، في بيان نقله موقع "خانه ملت" الإيراني، اليوم الجمعة، "من الآن وصاعدا لن يهنأ الأمريكيون في المنطقة. والبرلمان سيدرس الرد المحتمل على أمريكا".

وأضاف ذو النور "36 قاعدة أمريكية تحت مرمى نيراننا ومن السهل علينا توجيه ضربة قوية ولن تمر هذه الجريمة بسهولة".

وكان المتحدث الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".