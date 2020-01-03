دعوات واسعة في إيران للتظاهر تنديدا باغتيال قاسم سليماني

أفاد مراسل وكالة سبوتنيك بأن دعوات واسعة تعالت، اليوم الجمعة، للتظاهر تنديدا باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

طهران - سبوتنيك. وقال مراسل وكالة سبوتنيك: "دعوات واسعة على وسائل التواصل وفي الإعلام الإيراني للتظاهر اليوم بعد أداء صلاة الجمعة تنديدا باغتيال الجنرال قاسم سليماني".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.