أول رد فعل لنتنياهو على اغتيال سليماني

علقت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم، الجمعة، على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في العراق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الأخير سيقطع رحلته إلى اليونان، ويعود فورا، لمتابعة تداعيات عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

בעקבות חיסול סולימאני: רה"מ נתניהו החליט להקדים את חזרתו לארץ מיוון@lielkyzer — כאן חדשות (@kann_news) January 3, 2020

وأوردت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، الجمعة، بأن نتنياهو طلب من الوزراء وأعضاء حكومته عدم التعليق على موضوع اغتيال سليماني.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، الجمعة، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

חיסול סולימני | לשכת רה"מ: ראש הממשלה חזר והנחה את השרים לא להתבטא בנושא האירועים האחרונים @BarakRavid — חדשות 13 (@newsisrael13) January 3, 2020

وذكرت الصحيفة أن بينيت سيعقد اللقاء العاجل في مقر "الكريا" (مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية) بتل أبيب، بمشاركة رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، ومسؤولي الأمن الإسرائيليين.

ومن بين الخطوات الإسرائيلية الأخرى ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، سارعت تل أبيب إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ، في المنطقة الشمالية في وجه الإسرائيليين والسياح.

בנט יקיים הערכת מצב בקריה, החרמון נסגר: בישראל נערכים לתגובה איראנית אפשריתhttps://t.co/gkXc9K7JuE — מעריב אונליין (@MaarivOnline) January 3, 2020

سبق أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم، الجمعة، أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق من صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.