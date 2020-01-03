شركة طيران تركية: غصن استخدم إحدى طائراتنا بصورة غير قانونية للفرار من اليابان

كشفت شركة إم.إن.جي التركية الخاصة لرحلات الطيران، اليوم الجمعة، عن أن كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز استخدم إحدى طائراتها على نحو غير قانوني للفرار من اليابان مضيفة أنها قدمت شكوى قانونية.

وقالت الشركة في بيان إن "أحد موظفيها اعترف بتزوير السجلات لاستبعاد اسم غصن من الوثائق الرسمية دون علم الشركة"، بحسب رويترز.

في سياق متصل، كان القائم بأعمال وزير الدفاع اللبناني في الحكومة الانتقالية، إلياس بو صعب، قد صرح بأن لبنان لم يلعب أي دورا رسميا في هروب رئيس "نيسان" المخلوع، كارلوس غصن ، من اليابان.

ووصل "غصن" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن مصادر أن محكمة دائرة طوكيو قررت إبطال قرار الإفراج بكفالة الذي أصدرته لرئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن.

وبحسب موقع الهيئة، طلب ممثلو مكتب الادعاء العام في طوكيو إبطال قرار الإفراج عنه بعد إصدار غصن بيانا يقول إنه الآن في لبنان.