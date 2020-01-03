مستشار الرئيس الإيراني: الخطوط الحمراء في المنطقة ستتغير عقب اغتيال سليماني

صرح مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، اليوم الجمعة، بأنه عقب اغتيال ‎قاسم سليماني ستتغير الخطوط الحمراء السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة.

وكتب مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا على "تويتر": ستقدر دول العراق ولبنان وسوريا تضحياته في مواجهة داعش".

پس از او خطوط قرمز سیاسی و امنیتی و نظامی در منطقه جابجا خواهد شد.

ملت‌های عراق، لبنان و سوریه قدردان جانفشانی‌های او در مواجهه با داعش خواهند بود.

بیابان‌ها و کوه‌ها و دره‌ها او را بهتر از خیابان‌ها و کاخ‌ها و برج‌ها می‌شناسند. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) January 3, 2020

وأشار إلى أن : "الصحارى والجبال والوديان تعرفه (سليماني) أكثر من القصور والأبراج".

وفي وقت سابق من اليوم، كتب مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدخل المنطقة في أخطر ظروفها وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل تبعات خطوتها التي أقدمت عليها باغتيالها الجنرال قاسم سليماني في العراق.

ترامپ با قمار خود، آمریکا را وارد خطیرترین شرایط منطقه‌ای کرده‌است.

کسی که پا را از خطوط قرمز فراتر بگذارد باید آماده تحمل تبعاتش باشد. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) January 3, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وايران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.