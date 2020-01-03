خامنئي يعين نائب سليماني قائدا لفيلق القدس

عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الجمعة، العميد إسماعيل قاني قائدا جديدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، خلفا لقاسم سليماني الذي أغتيل بضربة أمريكية فجر اليوم في بغداد.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يعين العميد إسماعيل قاني قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري".

وقال خامنئي، في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، إن "أهداف "فيلق القدس ستبقى كما كانت في زمن قيادة الشهيد سليماني".

وكان قاني يشغل منصب نائب قائد فيلق القدس.

وكان المتحدث الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".