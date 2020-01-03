بومبيو: نعيد التأكيد على التزامنا بعدم التصعيد

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التزام الولايات المتحدة بعدم التصعيد، عقب ساعات من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية فجر اليوم الجمعة في بغداد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بومبيو في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الجمعة: "نؤكد التزامنا بعدم التصعيد".

وأضاف بومبيو: "تحدثت مع يانغ جيتشي، عضو المكتب السياسي مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باغتيال قاسم سليماني، بهدف القضاء على ما يهدد حياة الشعب الأمريكي".

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، فجر اليوم، الجمعة، أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.