مسؤول في البرلمان الإيراني لـ"سبوتنيك": الشرق الأوسط لم يعد آمنا بالنسبة لأمريكا

علق السيد حسين نقوي، عضو قيادة لجنة الأمن القومي والشؤون الدولية الإيرانية في البرلمان الإيراني، على حادثة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، بأنها جريمة لن تمر دون عقاب.

وقال نقوي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "فيما يتعلق باغتيال سليماني، سيعقد اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الليلة للنظر في هذه الجريمة".

وأضاف "بعد قتل قاسم سليماني، يجب على الأمريكيين أن يفهموا أن جريمتهم لن تمر دون عقاب وأن الشرق الأوسط لن يعود مركزاً آمنًا لهم، ولا أيضا تمركزاتهم في العالم الإسلامي كله".

ونوه نقوي إلى أنه "يجب أن يتوقع الأمريكيون رداً ساحقاً على هجومهم الإرهابي".

وفيما يتعلق بتفاقم الوضع بين إيران والولايات المتحدة، قال سيد حسين نقوي: "إن إمكانية وجود الولايات المتحدة وقواتها في المنطقة تعتبر (هشة) ، الأمر الذي يستدعي التشكيك في النزاع العسكري، لكن بالطبع سيتلقون رداً على تصرفاتهم".

وأضاف "نشكر الحكومة الروسية، التي استجابت رسمياً ودعمت الجمهورية الإسلامية".

وأكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن الأمريكيين بهذه الخطوة قد حجّموا تدخلهم ونفوذهم في المنطقة، مضيفاً "كانت هذه الخطوة هي الحلقة الأخيرة لجرائمهم وأعمالهم الإرهابية في الشرق الأوسط".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي، وأن الإنتقام سيكون "ساحقاً".

وهدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تهنأ في تواجدها في المنطقة بعد اليوم.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة صاروخية أمريكية ببغداد خطوة مغامرة، ستؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة كلها.