إيران تتسلم رسالة من أمريكا بشأن مقتل قاسم سليماني

قالت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، إن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، بشأن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية.

وذكرت الوزارة، في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار من وكالة "رويترز" دون الخوض في تفاصيل، "تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران وفي المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة".

وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران مما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.

وكان المتحدث الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".