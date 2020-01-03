بعد اغتيال سليماني... ترامب: إيران لم تربح حرب يوما

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لم تربح حرب يومًا ولكنها لم تخسر أي جولة مفاوضات.

وقال ترامب في تغريدة عقب ساعات من غارة أمريكية أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في بغداد فجر اليوم الجمعة "إيران لم تربح حرب يومًا ولكنها لم تخسر أي جولة مفاوضات".

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

وكان قد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، صورة للعلم الأمريكي، في أول تغريدة له عقب أنباء مقتل سليماني.

في ذات السياق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني قتلا في ضربة أمريكية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي.