الشرطة الفرنسية تقتل شخصا قبل تنفيذه عملية طعن في باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، قتل شخص قبل تنفيذه عملية طعن في العاصمة باريس.

ونقل التلفزيون الفرنسي عن بيان الشرطة أنها أطلقت النار على شخص في ضاحية فيلغويف في العاصمة باريس، بعدما حاول طعن عدة أشخاص في حديقة عامة.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أن المهاجم توفي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه.

وأشارت الشرطة الفرنسية إلى أن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة.

#Villejuif parc des hauts de Bruyères.

Intervention en cours des forces de l’ordre.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) January 3, 2020

​وبعثت الشرطة الفرنسية فريق الكشف عن المتفجرات، خوفا من المهاجم كان يحمل متفجرات بحوزته أو أخفاها في مكان قريب.

وأوضحت تقارير أن وزير الداخلية الفرنسي، لورين نونيز وجه إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابساته.