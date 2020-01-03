بوتين وماكرون يعربان عن قلقهما إزاء مقتل قائد فيلق القدس في ضربة أمريكية

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أعربا خلال حديثهما الهاتفي عن قلقهما إزاء مقتل قائد فيلق القدس في ضربة أميركية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "تم الإعراب من الطرفين عن القلق إزاء مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني في ضربة صاروخية أميركية بمطار بغداد، تم التأكيد على أن هذه الخطوة يمكن أن تفاقم الوضع في المنطقة".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني ، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، قتل الولايات المتحدة قصير النظر لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني يؤدي إلى تصعيد حاد في الشرق الأوسط وعواقب على الأمن الدولي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وايران مشيراً إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت ايران برد قاس على الولايات المتحدة.