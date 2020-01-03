نفوق نصف مليار حيوان بسبب حرائق أستراليا

كشف خبراء عن نفوق حوالي نصف مليار من الحيوانات البرية جراء حرائق الغابات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية منذ أيلول / سبتمبر الماضي.

ووفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" الماليزية نقلا عن خبراء البيئة من جامعة سيدني الأسترالية أن ما يقرب من 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف وقعوا ضحايا للحرائق المدمرة التي اندلعت في غابات أستراليا مؤخرا.

وبحسب الخبراء كان الكنغر والكوالا من أكثر الحيوانات المتضررة بسبب الحرائق في جنوب شرق أستراليا مشيرين إلى أن عددهم انخفض إلى الثلث.

ودمرت حرائق الغابات التي أدت إلى مقتل 20 شخصا، وتهجير الآلاف منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، أكثر من 1200 منزل في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وحوالي 5 ملايين هكتار من الغابات.

كما أعلنت رئيسة وزراء ولاية "نيو ساوث ويلز" حالة الطوارئ لمدة أسبوع، لمواجهة التهديد المتصاعد لحرائق الغابات.