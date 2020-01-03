مجلس الأمن: لم نتلق طلبا لمناقشة الوضع حول اغتيال سليماني

أعلن المندوب الدائم لفيتنام، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي، دانغ دين كوي، أن المجلس لم يتلق أي طلبات لبحث الوضع حول مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دانغ دين كوي للصحفيين، اليوم الجمعة، "لم نتلق طلبا كهذا. سنعقد جلسة حول سوريا هذا الصباح. لا أعلم ما إذا كان الأعضاء سيطرحون أي مسائل أخرى".

ودعا رئيس مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التخلي عن العنف وتجنب التصعيد.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت فجر اليوم، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، أسفر عن مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراق على رأسهم أبو مهدي المهندس.

فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.