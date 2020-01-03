إقامة مجلس عزاء لسليماني في طهران بحضور نجله... صور

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وكالات الأنباء، صور لنجل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهو يحضر مجلس عزاء والده الذي اغتيل فجر اليوم في بغداد.

وظهر الشاب في مجموعة من الصور وهو يبكي والده، وإلى جانبه نجل القائد الإيراني الراحل أحمد كاظمي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.