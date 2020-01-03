ماكرون يحذر من خطر التصعيد الناجم عن التدخلات الأجنبية العسكرية في ليبيا

حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خطر التصعيد الناجم عن تعزيز التدخلات الأجنبية العسكرية في ليبيا، وذلك على خلفية موافقة البرلمان التركي على نشر قوات من البلاد في ليبيا.

باريس - سبوتنيك. وأوضح قصر الإليزيه، في بيان اليوم الجمعة أن "الرئيس ماكرون حذر خلال اتصال هاتفي مع بوتين من خطر التصعيد الناجم عن تعزيز التدخلات الأجنبية العسكرية في ليبيا".

وأضاف البيان "ماكرون يدين الاتفاقات التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية مع تركيا حول المسائل البحرية والأمنية كما يدين كل القرارات التي تؤدي للتصعيد".

وشدد على "ضرورة تمتين التوافق الدولي الذي جرى خلال مؤتمر برلين من أجل الخروج من الأزمة والعودة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".

ووافق البرلمان التركي، أمس الخميس، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية لليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق الليبية.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية في وقت سابق على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الأمن والأمن البحري، وهو ما أثار موجة من الاعتراض لدى عددا من الدول، خاصة الداعمة للجيش الوطني الليبي بقايدة خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق.