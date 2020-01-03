الخارجية الأمريكية: بومبيو وجه الشكر لمحمد بن سلمان على دعم السعودية

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو وجه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بومبيو من مكتبه بواشنطن.

وأضافت الخارجية، أن "بومبيو شكر ولي العهد السعودي على دعم السعودية الراسخ وإقرارها بالتهديدات العدوانية التي يمثلها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وأوضحت أن "بومبيو أكد لمحمد بن سلمان أن الولايات المتحدة ملتزمة بوقف التصعيد".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو ناقش مع ولي العهد قرار الرئيس ترامب الأخير باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج".

ومنذ قليل، دعت السعودية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مؤكدة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وايران مشيراً إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت ايران برد قاس على الولايات المتحدة.