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20:53 03 يناير/ كانون الثاني 2020
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    المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري

    أول تحرك للزعيم الأعلى... ماذا فعل خامنئي في الساعات التي تلت اغتيال قاسم سليماني

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    قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الزعيم الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، قام بنشاط مكثف في الساعات التي تلت الإعلان عن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

    ورصدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تحرك خامنئي المفاجئ، بزيارته منزل قاسم سليماني.

    طائرات حربية أمريكية
    © AP Photo /
    توجيه أمريكي عسكري عاجل بعد مقتل سليماني... الطائرات تحلق لأول مرة بهذه الكثافة
    وأشارت إلى أن مكتب حفظ ونشر مؤلفات خامنئي أكد أنه قام بزيارة منزل قاسم سليماني، وقدم التعازي إلى أسرته وأبنائه.

    ونشر كذلك خامنئي على حسابه عبر موقع "إنستغرام" صورة تجمعه مع سليماني، والتي حوت تهديدات مبطنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

    وقال خامنئي عبر حسابه تعليقا على تلك الصورة:"الانتقام الساحق بانتظار منفذي الجريمة".

    وتوعد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي والرئيس الإيراني، حسن روحاني، قتلة سليماني بالانتقام من الولايات المتحدة.

    وقُتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى.

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    #سلیمانی_آسمانی امشب؛ حضور در منزل شهید سلیمانی

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    وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترمب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

    كما أكد الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني في بغداد "بهجوم أمريكي".

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    #انتقام_سخت در انتظار جنایتکاران است

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    وكان الحشد الشعبي قال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".

    ويأتي مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

    واكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد انتشار نبأ مقتل سليماني، بنشر صورة للعلم الأمريكي على حسابه في موقع تويتر من دون أي تعليق.

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, أخبار قاسم سليماني, قاسم سليماني, آية الله علي خامنئي
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