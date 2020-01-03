مسؤولون أمريكيون: 3000 جندي إضافي في طريقهم إلى الشرق الأوسط

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ترسل قرابة ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن القوات ستنضم ما يقرب من 750 جنديا أُرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع.

وكشف مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع أنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وإن القوات أُبلغت بالاستعداد للانتشار. بحسب "رويترز".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وايران مشيراً إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت ايران برد قاس على الولايات المتحدة.