وزارة أمريكية: لا توجد حاليا تهديدات محددة يعتد بها داخل البلاد

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه لا توجد حاليا تهديدات محددة داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وقال تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي: "لا توجد حاليا تهديدات محددة يُعتد بها تستهدف الداخل".

NEW: Acting DHS Sec. Chad Wolf: "There are currently no specific, credible threats against our homeland" following U.S. airstrike that killed Iranian commander.



"The entire Department remains vigilant and stands ready, as always, to defend the Homeland.” https://t.co/pMfOr5RWhH pic.twitter.com/1GWlZu3nSV — ABC News Politics (@ABCPolitics) January 3, 2020

وأضاف وولف أن الوزارة "مستعدة لمواجهة ودرء كل التهديدات التي تحيق بالداخل"، وتواصل مراقبة الموقف.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضا كوادر من الحشد الشعبي العراقي.