"مشاكل قانونية خطرة"... هل انتهك ترامب الدستور الأمريكي باغتيال قاسم سليماني؟

واجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، انتقادات بسبب قراره تنفيذ اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وما يثيره القرار من "من مشاكل قانونية خطرة" حول السلطات الدستورية للرئيس.

إذ انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة، مقتل قاسم سليماني في ضربة أمريكية ووصفت العملية بأنها "تصعيد خطير للعنف".

وقالت بيلوسي في تصريح مكتوب "لا يمكننا تعريض أرواح القوات الأمريكية لخطر أكبر من خلال أعمال استفزازية وغير متناسبة. الغارة الجوية اليوم تزيد من خطر إثارة تصعيد خطير للعنف. أمريكا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد التوترات إلى درجة اللاعودة".

وأضافت "نفذت الإدارة هجمات اليوم في العراق ... دون إذن (الكونغرس) لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت هذه الإجراءات دون استشارة الكونغرس".

"مشاكل قانونية خطرة"

من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي عن أسفه لأن الرئيس دونالد ترامب لم يُخطر الكونغرس مسبقا بالغارة التي أدت إلى مقتل سليماني.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك إليوت إنغل في بيان إن "هذه الضربة تمت بدون إخطار الكونغرس أو التشاور معه"، مضيفا:

"تنفيذ عمل بمثل هذه الخطورة من دون إشراك الكونغرس ينطوي على مشاكل قانونية خطرة ويشكل إهانة لصلاحيات الكونغرس".

وعبر إليوت في بيانه عن قلقه "إزاء تداعيات" هذه العملية، مضيفا: "هذه الضربة وقعت بدون ابلاغ الكونغرس أو التشاور معه" ما "يثير مشاكل قانونية خطرة ويشكل صفعة لسلطات الكونغرس".

NEW: Chairman @RepEliotEngel's statement on the killing of Qasem Soleimani ⬇️⬇️⬇️https://t.co/hAdEv1eGsU — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 3, 2020

لكن، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، أعلن أن الرئيس دونالد ترامب، تصرف وفقا لسلطته، وأمر بتنفيذ عملية ضد الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

"عمل دفاعي"