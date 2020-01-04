خوفا من تداعيات اغتيال سليماني… وكالة: أمريكا تتخذ قرارا جديدا بشأن قواتها في العراق

قالت وكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة وحلفائها أوقفوا تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت، في خطوة جديدة خوفا من تداعيات اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوكالة إن الجيش الألماني ذكر في رسالة لنواب ألمان إن اللفتنانت جنرال الأمريكي بات وايت قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة بالعراق ضمن عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقف تدريب القوات العراقية

وأشار اللفتنانت جنرال الألماني ايريش فيفر، وهو ضابط ألماني كبير، في الرسالة الموجهة لأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية "لذلك، إلى أنه جرى تعليق تدريب قوات الأمن والقوات المسلحة العراقية بكافة أنحاء العراق بشكل مؤقت"،

وأضاف فيفر في الرسالة التي تحمل تاريخ الثالث من يناير/ كانون الثاني أن: "التوجيه ملزم لكل الدول الشريكة في عملية العزم الصلب في مواقع التدريبات بالعراق".

وتنشر ألمانيا نحو 120 جنديا في العراق ضمن عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة.

قوات إضافية

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة أن الولايات المتحدة سترسل قرابة 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا كإجراء احترازي وسط تصاعد التهديدات للقوات الأمريكية في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه يجري نشر لواء قوة الرد السريع بالفرقة 82 المحمولة جوا.

وقال البيان:

"سينتقل اللواء إلى الكويت كإجراء احترازي مناسب ردا على ازدياد مستويات التهديد للمنشآت والأفراد الأمريكيين وسيساعد في إعادة تكوين قوة الاحتياط".

وستنضم هذه القوات إلى نحو 750 جنديا أرسلوا إلى الكويت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي العادة يتألف اللواء من حوالي 3500 فرد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

من جهتها قالت إيران إنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.