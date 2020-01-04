بومبيو: أوروبا "غير مؤيدة" لقتل سليماني كما تمنيت

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الجمعة، إن حلفاء واشنطن الأوروبيين لم يكونوا "مؤيدين" كما كان يأمل لقتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز: "لقد أمضيت اليوم الأخير والنصف، يومين، وأنا أتحدث مع حلفائنا في المنطقة وأطلعهم على ما فعلناه والأسباب التي دفعتنا إلى ذلك هو الحصول على تأييدهم وكلهم كانوا رائعين"، بحسب ما نقلته "أ ف بي".

وأضاف الوزير: "ثم تحدثت مع حلفائنا في مناطق أخرى ولم يكن الأوروبيون مؤيدون بقدر ما كنت أتمنى".

وقال مسؤولون أمريكيون إن سليماني الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء قُتل عندما سقطت طائرة بدون طيار على سيارته قرب مطار بغداد الدولي.

من جهته دعا جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جميع الأطراف "إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإظهار المسؤولية في هذه اللحظة الحاسمة".

وفي الوقت نفسه، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتورطين على "ضبط النفس"، في حين قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن وقف التصعيد سيكون مفتاح الحل.

وقال بومبيو "البريطانيون والفرنسيون والألمان بحاجة إلى أن يفهموا أن ما فعلناه وما فعله الأمريكيون هو إنقاذ حياتهم كذلك في أوروبا".

وقال بومبيو في وقت سابق، إن سليماني كان يخطط للقيام بعمل يهدد المواطنين الأمريكيين، عندما قُتل في الغارة.